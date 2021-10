Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Monsieur Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, évoquait hier encore dans la presse un allègement probable du pass sanitaire. L'amélioration de la situation justifiant pleinement cela. Et nous voici aujourd'hui face à un projet de Loi proposant la possible prorogation du pass sanitaire et voulant donner le champ libre au gouvernement afin de convoquer sans discussions ou débats l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022.

