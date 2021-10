Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Au nom de l'ensemble de la communauté universitaire, Monsieur Frédéric Miranville, Président de l'Université de La Réunion, tient à adresser toutes ses félicitations au Président sortant de la Chambre des métiers et de l'artisanat, réélu mardi soir avec près de 47% des voix. "J'adresse mes plus chaleureuses félicitations à Bernard Picardo, reconduit mardi dans ses fonctions de Président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de La Réunion. Sa réélection est gage de la grande confiance que le secteur lui accorde ainsi qu'une juste reconnaissance du travail effectué lors de son dernier mandat.

