Au nom des élu(e)s de la Chambre d'agriculture de La Réunion et en mon nom personnel, je présente aux nouveaux co-présidents du Comité paritaire de la canne et du sucre (CPCS) toutes mes félicitations pour leur élection, ce lundi, à la tête de cette instance capitale pour la représentation de la première filière agricole réunionnaise.

Dès le premier semestre 2021, avec mes élu(e)s et les syndicats majoritaires qui oeuvrent à la Chambre d'agriculture, nous avions insisté sur la nécessité de débuter au plus vite les négociations relatives à la future Convention Canne. Un rendez-vous majeur pour l'évolution de cette filière tant les attentes et les injustices sont grandissantes pour celles et ceux-là mêmes qui créent au quotidien la richesse et la diversification agricole de notre territoire.

Je le redis ici, la Chambre d'agriculture sera aux côtés de l'ensemble des formations syndicales représentatives pour ces discussions. Des négociations attendues et qui doivent permettre aux planteurs une reconnaissance et une légitimité accrues. Nous devons, dans ce sens, rester unis et solidaires. Il en va de l'avenir d'une filière dont les retombées socio-économiques mais aussi environnementales et patrimoniales représentent à elles-seules un enjeu majeur pour le développement et l'avenir de notre département.

La Chambre d'agriculture participera pleinement aux futures discussions qui détermineront la pérennité et l'adaptation de cette filière pour la défense des planteurs réunionnais.

Frédéric Vienne Président de la Chambre d’agriculture de La Réunion