J'ai eu le plaisir de participer à l'élan de solidarité qui s'est organisé autour de la lutte contre le cancer du sein. Cela s'est manifesté, aujourd'hui dès 6H30, par 10 km de marche dans les rues de Saint-André, avec un groupe de femmes et d'hommes, en " Challenge connecté ". Cela s'est passé de façon très amicale et fraternelle. (Photo : Eric Fruteau)

Notre soutien est naturel et nécessaire. Je milite pour le droit à la santé et à l’accès aux soins pour tous. Je pense que l'Etat et l’Europe devraient consacrer plus de fonds dans la lutte contre les grandes maladies. Trop de Réunionnaises et de Réunionnais en souffrent. Il faut être solidaires et s'engager.



Bravo aux organisateurs. Et vive la solidarité !



Eric FRUTEAU