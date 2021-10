Je tiens à apporter tout mon soutien à l'ensemble de l'équipe éducative de l'école Félicienne- Jean et en particulier à l'enseignante visée et menacée cette semaine. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L’école est une institution emblématique de notre modèle social où sont véhiculés des valeurs et des enseignements qui doivent être respectés. Les comportements au sein de ce sanctuaire de l’apprentissage doivent être exemplaires car c’est l’un des gages de bonne conduite de notre jeunesse.



Saint-André est une ville dynamique qui compte plus de 30 écoles et c’est des milliers de jeunes enfants qui tous les jours bénéficient de l’accompagnement d’enseignants déterminés et engagés pour la réussite de notre jeunesse.



Je serai vigilant et attentif à la suite qui sera donnée à cette affaire. L’éducation de nos enfants est primordiale et cela devra toujours se faire dans le dialogue et le respect.