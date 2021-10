Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

L'association le poids des mots remercie le club CrossFit MAHAVELI et le club CrossFit La BUSE pour les 24 heures contre l'obésité. Mille mercis aux participants qui ont donné de leurs temps et leurs courages vendredi et samedi Encore bravo à tous. De la part de toute les membres de l'association Le poids des mots. (Photos : Association Le Poids des mots)

