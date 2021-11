Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 56 minutes

Le jour même où s'ouvre la 26ème Conférence pour le Climat à Glasgow, le maire de Saint-Joseph inaugure fièrement une piste de sports mécaniques pour 4 X 4, quads, buggys et motocross, dans la forêt de la Crête dans les hauts de sa commune. Avec un certain aplomb, l'élu et les responsables de l'association invoquent l'écologie pour tenter de justifier un tel projet, au motif que les travaux ont permis d'enlever de la vigne maronne. C'est oublier que ce sont bien de gros engins qui ont déforesté, ont fait les terrassements et ont défiguré ce site naturel qui jouxte la forêt primaire.

