Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

C'est avec beaucoup d'émotion et de tristesse que j'apprends la disparition d'Élise Cadren qui fut ma Directrice de campagne pour la liste Naturellement Écologiste que je conduisais au nom d'Europe Écologie Les Verts Réunion et qui rassemblait, entre autres, Génération Écologie Réunion, Place Publique Réunion, La Voix du Citoyen (Étang Salé) et plusieurs personnes de la société civile. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

