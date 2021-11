Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 51 minutes

La ville de Saint-Benoit et la cité Labourdonnais en particulier ont été secouées ce mercredi par des violences contre les habitants, des affrontements avec les gendarmes. Les premiers témoignages qui me parviennent mettent en avant d'un " défoulement " de certains, parfois mineurs. Ces phénomènes prouvent une fois de plus de l'ambiance anxiogène dans la population.

La ville de Saint-Benoit et la cité Labourdonnais en particulier ont été secouées ce mercredi par des violences contre les habitants, des affrontements avec les gendarmes. Les premiers témoignages qui me parviennent mettent en avant d'un " défoulement " de certains, parfois mineurs. Ces phénomènes prouvent une fois de plus de l'ambiance anxiogène dans la population.