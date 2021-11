Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Après des mois de tergiversations, E. Macron annonce le lancement du " Contrat d'engagement jeune ". Ce dispositif sera destiné aux jeunes de 16 à 25 ans sans formation ni emploi depuis plusieurs mois et disposant de moins de 497,50 euros de ressources mensuelles. Les jeunes jugés éligibles pourront bénéficier d'une allocation allant jusqu'à 500 euros par mois et d'un accompagnement par les missions locales et pôle emploi. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

