Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Une nouvelle fois, une famille est durement touchée par un drame inacceptable. Je souhaite apporter à la famille de Lise-May Morel, à ses enfants, à ses amis, à ses proches du quartier des Bas de Jean Petit à Saint-Joseph tout mon soutien et mes condoléances attristées. Ces violences au sein des couples et des familles, comme toutes les violences dans la société, ne peuvent plus être banalisées, et ne doivent plus n'être considérées que comme relevant seulement de la simple sphère privée.

