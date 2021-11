Le drame du féminicide de St Joseph nous bouleverse et crée de la colère et de l'incompréhension dans toute la population Réunionnaise. Cette tragédie aurait sans doute pu être évitée si l'arsenal législatif avait été appliqué à la lettre (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les associations et les acteurs politiques font de leur mieux mais l’esprit de la loi n’a pas encore été intégré dans les us et coutumes.



L’UEF oeuvre depuis 1953 pour que les lois protègent les femmes , c’est ainsi que les procédures d’éloignement et les bracelets électroniques sont devenus des outils quotidiens de lutte contre les violences faites aux femmes.



Force est de constater qu’il conviendrait que se mette en place une protection automatique pour les femmes qui portent plainte ou qui déposent une main courante. Ceci est incontournable et constitue le cœur de notre mission à l’Union Européenne des Femmes .



Hélène Coddeville, Présidente de l’Union Européenne des Femmes section Réunion-Océan indien

Roseline Lucas 1ère Vice-présidente