C'est avec une grande émotion que j'apprends le décès subit de Gérard Canabady Moutien. Ce travailleur acharné était un défenseur indéfectible de la cause agricole, notamment par ses actions dans le monde syndical, au sein de la FDSEA. Il était reconnu pour sa grande disponibilité, la porte toujours ouverte pour un ami, un collègue, un proche... Ancien membre du CESER, il était l'actuel Président de la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles de La Réunion.

Il maîtrisait également les arcanes de la gouvernance européenne et a su défendre l’avenir de la canne à sucre à La Réunion. Grand amateur d’équitation, il avait initié les formations de jockey pour les Réunionnais et le projet de grand hippodrome dans le Sud. Je crois pouvoir dire qu’il était un Réunionnais de grande culture, au parcours remarquable et qui aimait par-dessus tout son péi.



A sa femme, à ses enfants, à ses proches, à l’ensemble de ses amis et collègues du monde agricole, je veux présenter mes sincères condoléances.