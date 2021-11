Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce dimanche 14 novembre 2021, une mobilisation collective en soutien à Air Austral, notre compagnie aérienne régionale, s'est tenue devant la Préfecture de La Réunion à Saint-Denis. Les salariés et leurs proches, les syndicats, les députés et les élus du conseil régional ont parlé d'une même voix pour porter un projet local pour préserver notre identité locale et lutter contre notre désenclavement aérien.

