Hier soir, l'Assemblée nationale a adopté à la quasi-unanimité la proposition de loi "visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes".

Après l’étape importante franchie durant le quinquennat précédent en reconnaissant dans le code civil l’espèce animale comme un “être vivant doué de sensibilité”. Il était nécessaire d’aller plus loin. Face aux multiples défis auxquels nous sommes confrontés (la pandémie actuelle, les risques de propagation de nouveaux virus de ce type, les dangers d’une perte de souveraineté alimentaire...), la gestion de ces interdépendances doit être au cœur de nos préoccupations afin d’assurer la pérennité de notre humanité et du vivant sous toutes ses formes

Le texte de loi voté ce 16 novembre 2021 renforce la lutte contre les différentes formes de maltraitance animale qui existent toujours avec la transformation en délit de l'atteinte volontaire à la vie d'un animal domestique, l’arrêt de la vente des chiens et chats en animalerie à partir de 2024 et la fin des spectacles itinérants d’animaux sauvages (ours, éléphants, loups...) à partir de 2028, l’élevage des visons d'Amérique pour leur fourrure dès 2022.

Dans le pays champion du monde de l’abandon des chats et chiens - environ 100 000 chaque année -, il est dorénavant instauré un délai de réflexion de 7 jours et un certificat d’engagement et de connaissance lors du premier achat d’un animal de compagnie ou d’un équidé.

Nous ne devons plus considérer que l’humain est supérieur aux espèces animales et végétales. Notre responsabilité est de respecter de la même manière toutes les formes de vivant.

Chef de file du groupe des Députés Socialistes et Apparentés sur ce texte, j’ai voté pour cette étape supplémentaire qui en nécessitera d’autres très prochainement.