Pour la première fois depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron, Frédérique Vidal, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation décide de venir à la Réunion. L'UNEF Réunion, première organisation étudiante du département, regrette que cette visite ne soit qu'un séjour de courtoisie, à visée exclusivement politique pour préparer les élections présidentielles et sans prise en compte des problématiques des étudiants.

Madame Vidal a promis aux étudiants, depuis sa prise de fonction, une réforme sur le système des bourses. A quelques mois de la fin de son mandat, où en sommes-nous ? Nulle part ! Nous avons toujours plus de 36% des étudiants réunionnais qui sont exclus du système des bourses dans le département. Cette situation inadmissible confronte les étudiants, chaque jour un peu plus, à d'importantes questions de précarité, pour se nourrir, pour

se loger, pour se soigner.

Sur les aides sociales d'urgence, les étudiants doivent parfois patienter plus de 3 semaines pour être reçus par un assistant social. Comment accepter une telle situation où un étudiant, parfois sans manger, parfois sans espace pour dormir, puisse se voir opposer un délai de 3 semaines pour être reçu par une assistante sociale ?

Pareil, sur la problématique des logements, quel bilan tiré du passage de Frédérique Vidal au Ministère de l'Enseignement Supérieur ? Le territoire réunionnais, compte à peine 1300 chambres au CROUS de La Réunion pour plus de 20 000 étudiants ? Chaque année, des étudiants renoncent à intégrer l'enseignement supérieur faute de moyens pour intégrer un studio dans le privé. Pire encore, des étudiants étrangers, sans moyens, sont parfois obligés de dormir sous les arrêts de bus pendant les périodes de rentrée car les services publics ne sont pas en mesure de leur venir en aide.

A ce bilan catastrophique pour les 22 000 étudiants de l'île de La Réunion, s'ajoute la honteuse baisse des APL et l'abandon des nouveaux diplômés avec la suppression de l'aide à la recherche du premier emploi. Alors que les étudiants sont frappés de plein fouet par une crise sanitaire qui dure et qui menace les cursus universitaires, le Ministère de Frédérique Vidal confirme chaque jour un peu plus le désengagement de l'État auprès des étudiants.

Sur les questions de la restauration, le constat est également dramatique. Le repas social à 1 euros, mis en place pour faire face à la crise sanitaire et dans un premier temps étendu aux étudiants boursiers et non boursiers, est désormais restreint aux seuls étudiants boursiers, excluant une fois encore les étudiants non boursier, qui ne bénéficient d'aucune aide sociale. Ils sont donc porteurs d'une double peine : pas de bourse, et pas de repas à bas prix.

La ministre de l'enseignement supérieur, a parfaitement connaissance de la situation économique et sociale fragile dans le département qui connait un niveau de cherté de la vie bien supérieur à celui de la métropole. L'État reconnait d'ailleurs la vie chère dans le département en octroyant aux fonctionnaires une prime de vie chère. Comment ne pas reconnaitre cette vie chère pour les étudiants, population la plus fragile et précaire ? Au supermarché, les prix ne sont-ils pas tous les mêmes pour les fonctionnaires et les étudiants ? Quelle mesure concrète apporte Frédérique Vidal sur cette thématique de cherté de la vie, essentielle lorsqu'on fait des études ? Absolument aucune alors que l'UNEF Réunion demande depuis des années, un complément de bourse à hauteur de 100 euros par mois pour les étudiants !

Beaucoup de questions sans réponses, une visite qui mobilise beaucoup d'argent public pour peu de résultats concret pour les étudiants. L'UNEF Réunion, appelle Frédérique Vidal à faire œuvre utile pendant son séjour et à ne pas simplement profiter du soleil de notre île. Nous demandons des réponses, concrètes, pas des discours politiques sur les questions fondamentales telles que la précarité, le pouvoir d'achat, le logement afin d'accompagner la réussite des étudiants dans leur cursus universitaire !