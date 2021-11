Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Depuis 8 jours, la Guadeloupe vit un énième mouvement de grève générale pour dénoncer l'obligation vaccinale qui a privé 1.000 personnes de salaire et aussi les inégalités de plus en plus profondes.

