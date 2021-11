Je tiens à féliciter les trois maires de la Réunion, signataires de la tribune écrite par 600 maires souhaitant un nouveau mandat d'Emmanuel Macron. Ces trois maires que sont Bachil VALY, Serge HOAREAU et Michel VERGOZ font preuve de courage et de lucidité. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Courage, car être aujourd’hui en responsabilité politique et se positionner clairement, apporte un lot de critiques infondées et accentuées par les différentes crises que nous traversons.

Lucidité car les maires et présidents de collectivités savent que, face à la situation difficile dans laquelle se trouve le monde, nous avons besoin de continuité et de stabilité. Comme ils l’ont exprimé dans leur tribune, " Nous avons à construire un mouvement coopératif, où les gens travaillent les uns avec les autres, pas les uns contre les autres, et qui aille vers l’unification ". Grace à la volonté et aux décisions de notre Président de La République, La France a su et pu faire face à la crise. Les artisans, les chefs d’entreprises, les restaurateurs , le monde économique et les responsables de collectivités, les citoyens dans leur ensemble le savent. Ils ont chacun à leur niveau bénéficié du " quoi qu’il en coûte ! ".

J’appelle tous les élus, maires, présidents de collectivités, élus territoriaux, responsables de la société civile à nous rejoindre. Notre première responsabilité est de créer le rassemblement le plus large possible derrière le Président de la République, toute division serait une faute face aux extrêmes.

Michel DENNEMONT

Sénateur LAREM De La Réunion