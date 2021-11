Pour Stéphane BIJOUX, l'adoption de la nouvelle Politique Agricole Commune est une victoire pour notre agriculture avec le maintien des fonds POSEI et une volonté affirmée de protéger la production locale des Outre-mer. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Après trois ans de négociations, le Parlement européen vient d’adopter la nouvelle Politique Agricole Commune. Le POSEI, dédié au soutien à l’agriculture des Outre-mer, est sauvé. Les Régions ultrapériphériques françaises vont continuer à bénéficier de 2 milliards d’euros de fonds POSEI sur les sept prochaines années.



Pour le Député européen réunionnais " ce vote final est une vraie victoire pour notre monde agricole et pour notre production locale. Ce combat difficile est le résultat de la mobilisation coordonnée du Président de la République, du gouvernement français et du Parlement européen. "



La nouvelle PAC européenne permettra d’expérimenter à La Réunion un nouveau dispositif attendu par les agriculteurs et les éleveurs pour mieux protéger la production locale avec des Contributions Interprofessionnelles Étendues.



Stéphane BIJOUX dénonce l’attitude irresponsable des formations politiques, notamment françaises, qui ont refusé de voter cette nouvelle Politique Agricole Commune : " contrairement à ceux qui veulent stigmatiser nos agriculteurs, j’assume tous les combats que j’ai menés pour soutenir nos professionnels du monde agricole et leurs familles. Nous devons les accompagner et les soutenir pour réussir les transitions agro-écologiques et pour atteindre notre autonomie alimentaire. Leurs efforts doivent être reconnus et récompensés. "



Rapporteur du Parlement européen sur la nouvelle Stratégie pour les RUP, Stéphane BIJOUX souligne que cette nouvelle PAC prend pleinement en compte l’ambition et les priorités pour l’agriculture ultramarine portées dans son Rapport, adopté par près de 90% des Députés européens en septembre dernier.