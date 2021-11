Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 48 minutes

Monsieur le Premier ministre, je souhaite attirer votre attention sur la hausse du coût du fret maritime qui touche de plein fouet les industriels et professionnels de La Réunion depuis maintenant plus d'un an. Entre avril 2020 et avril 2021, la préfecture enregistrait une augmentation d'environ 30% du coût du fret maritime depuis l'Europe et jusqu'à 250% depuis l'Asie. Loin de se résorber, ces chiffres particulièrement alarmants continuent de croître tous les mois. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

