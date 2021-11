Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 47 minutes

Depuis le 15 novembre, la tension monte entre la population de Guadeloupe et les représentants de l'État sur place. Alors que la situation sanitaire met à mal l'ensemble du secteur hospitalier du pays déjà fortement fragilisé du fait du manque de moyens matériels et humains et que son personnel fait face depuis des mois à la pandémie avec courage et abnégation, le gouvernement a choisi la confrontation directe avec les personnels de santé.

