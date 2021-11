Ce mercredi 24 novembre, en réponse au sénateur socialiste Victorin Lurel, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a annoncé le retour des tests PCR pour tous les voyageurs entre l'Hexagone et les territoires ultramarins.

Je salue cette mesure de bon sens que j'appelais de mes vœux depuis plusieurs semaines. Cela renforcera la protection de nos familles réunionnaises et préservera le personnel de notre CHU éprouvé après 3 ans de vagues épidémiques dues à la dengue et la COVID-19.

Face à la crise et pour protéger notre territoire, nous devons être force de proposition. Ainsi, en lien avec les acteurs locaux, j'interpelle régulièrement le Gouvernement sur l’importance du contrôle des voyageurs arrivant par l’aéroport, la porte d’entrée de notre territoire.

C’est en effet par manque de contrôle et de suivi des voyageurs que la Covid-19 et ses variants sont entrés sur notre territoire. C’est aussi par cette même unique porte d’entrée que de nouveaux variants plus dangereux pourraient arriver. C’est pour cette raison que j’ai toujours prôné le maintien d’un test PCR en amont et l’instauration d’un test PCR obligatoire aux voyageurs venant de l’extérieur quelques jours après l’arrivée.

Le Gouvernement a entendu notre proposition, même si la réaction a été tardive. La situation épidémique s'emballant à nouveau, j'invite les Réunionnaises et les Réunionnais à respecter scrupuleusement les gestes barrières et à continuer à se vacciner. L'État doit aussi entendre notre volonté d'une stratégie régionale adaptée à notre contexte insulaire.