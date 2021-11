Alors que l'épidémie flambe et que l'Ile de La Réunion fait désormais partie des 20 départements les plus concernés par la recrudescence de l'épidémie, le gouvernement allège les mesures à l'école primaire!!!! Pourtant, les scientifiques ne cessent d'alerter sur la nécessité de restreindre au maximum la circulation du virus pour freiner les contaminations afin de stopper cette reprise de l'épidémie (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pourtant, les études de l’Inserm mettent en évidence un fort niveau de transmission dans les écoles, qui contribue à la circulation virale en communauté. Le gouvernement met ainsi en danger les élèves, les personnels et leurs familles. La décision de ne plus fermer les classes au premier cas de covid positif va contribuer à accroître l’épidémie. Cet allégement intervient alors que le taux d’incidence des 6-10 ans est extrêmement élevé, 346 cas pour 100 000 contre 193 pour l’ensemble de la population, et prend le contrepied des connaissances scientifiques.

En effet, un élève cas contact testé négativement le lendemain de la découverte du premier cas positif dans une classe peut s’avérer positif jusqu’à deux jours plus tard et contaminer entre-temps les autres élèves. C’est de cette situation et donc d’une indiscutable hausse des contaminations que prémunit la fermeture immédiate de classe et le retour à l’école une semaine plus tard suite à un test négatif.

Pourtant un dépistage hebdomadaire régulier diminuerait à la fois le nombre de contaminations au sein des écoles et le nombre de jours de classe perdu. Pour protéger l’école, le SNUipp-FSU974 appelle solennellement le gouvernement et le ministère de l’éducation à revenir sur cette annonce en conservant la règle protectrice de la fermeture de classe au premier cas et à mettre enfin en place toutes les mesures nécessaires qui sont à sa disposition

Clémence Nembly, Nora Chelalou, co-secrétaires départementales du SNUipp-FSU974