Depuis ce samedi 04 décembre 2021, les Républicains ont officiellement investi Valérie PÉCRESSE, comme candidate à l'élection présidentielle d'avril 2022. Pour la première fois de notre histoire, c'est donc une femme qui représentera notre famille politique à l'occasion de cette échéance capitale et nous ne pouvons qu'en être très fiers. (Photo AFP)

Valérie PÉCRESSE possède toutes les qualités pour diriger demain notre pays, notamment un fort ancrage d’élue locale, une grande expérience de femme d’État ou encore une solide connaissance des enjeux géopolitiques internationaux.

Fidèles à cet esprit de rassemblement qui doit aujourd’hui nous guider, c’est tout naturellement que nous nous engageons, dès à présent, à ses côtés pour mener cette campagne et aller ensemble à la victoire.

Dans cette démarche, nous sommes déjà à la tâche avec les autres cadres de la fédération pour préparer la venue prochaine de notre Président Christian JACOB (du 16 au 21 décembre), puis celle de notre candidate dans les semaines suivantes.

D’ici-là, nous tenons à remercier les militants et adhérents de nos circonscriptions pour leur participation au Congrès et nous leur demandons de continuer la mobilisation pour porter haut nos valeurs républicaines avec Valérie PÉCRESSE, qui garde un attachement sincère pour La Réunion, une île qu’elle connaît bien.

Nous félicitons par ailleurs, l’ensemble de nos compagnons candidats au Congrès qui ont mené une campagne digne et respectueuse. En unissant aujourd’hui toutes nos forces, nous rassemblerons largement autour de notre projet pour France. C’est plus que jamais possible !

En tant que délégués et conseillers nationaux, nous veillerons à ce que les intérêts de notre territoire soient bien évidemment préservés, que La Réunion et les outremers bénéficient d’une juste place dans le programme.

Tribune libre des Républicains, 1ère et 6ème circonscriptions Fédération de La Réunion