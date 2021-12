Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 44 minutes

A quelques jours de la primaire qui désignera notre futur(e) candidat(e) à l'élection législative dans la 5 ème circonscription, le Parti Bâtir Notre Ile Ansanm attire de plus en plus de Réunionnaises et de Réunionnais. Je tiens à remercier celles et ceux qui ont choisi d'adhérer à nos valeurs et de participer à ce moment de démocratie.

