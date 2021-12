La Fédération du Parti Socialiste de la Réunion salue l'annonce de Christiane Taubira sur sa potentielle candidature à l'élection présidentielle. De tout temps, cette femme de progrès, a choisi de lutter pour l'émancipation des populations, contre les inégalités et les injustices et pour l'égalité des droits. Nous nous rappelons tous de son combat lors de la loi en faveur du mariage pour tous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La Fédération salue également le sens des responsabilités de la candidate socialiste Anne Hidalgo, ainsi que son immense courage. D’abord, de proposer une primaire populaire dans l’intérêt des citoyennes et des citoyens, qui ne comprennent pas le nombre de candidatures à gauche et qui souhaitent l’union des forces de progrès. D’autre part, de rappeler que les questions du pouvoir d’achat, la lutte contre les inégalités et la pauvreté, la santé, la transition écologique ont besoin de la gauche. Et que ces sujets essentiels pour les Français, et notamment les Réunionnais, ne trouvent aucune place dans les débats actuels car non portés par les candidats de droite et d’extrême droite.

Il faut que la primaire aille au bout et désigne un candidat pour la gauche. C’est ce que les électeurs progressistes et les Français attendent des organisations de la gauche.



Audrey BELIM

Pour la Fédération du Parti Socialiste de La Réunion

La porte-parole