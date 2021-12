Publié il y a 8 heures / Actualisé il y a 8 heures

Je prends connaissance du décès de M. Hadjee Hafez Cassim Onian. Je le croisais souvent à Saint-Benoît, aux contours des quelques mots échangés, on pouvait ressentir en lui une grande sagesse. Saint-Benoit et la communauté Musulmane perdent un grand Monsieur. J'adresse mes sincères condoléances à la famille et à ses proches, ainsi qu'à la communauté musulmane de Saint-Benoît.

