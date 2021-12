L'arrivée de Marine Le Pen sur le territoire réunionnais n'est pas une surprise. En tant que candidate à l'élection présidentielle, sa visite répond à une logique évidente. Ce qui l'est moins, c'est l'invitation à participer aux festivités du 20 décembre. Cette fête détrompe en tout point les valeurs portées par le Rassemblement National.

Son héritage, qui véhicule encore les notions de nationalisme exacerbé, de xénophobie et d’intolérance, entache cette commémoration locale qui tient pour nous, Réunionnais, de véritable fête identitaire. Faisant de notre tolérance et de notre métissage des marqueurs uniques au monde.



Nous retenons surtout de son arrivée, son exfiltration de Roland Garros et l’écueil des militants sur le parvis de l’aéroport.