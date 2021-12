Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

L'orientation de l'OMS " Plutôt convaincre que contraindre " ne trouve toujours pas écho chez Macron et sa bande. En confiance disent certains, mais comment faire confiance à un gouvernement de pression et de manipulation ? Le " Projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire " que le gouvernement présentera dès le 29 décembre en commission, est un texte liberticide aggravé. Si le texte est validé par l'Assemblée Nationale, un pass vaccinal sera exigé dès la mi-janvier ET l'état d'urgence sanitaire sera décrété à La Réunion jusqu'au 31 mars 2022. La population Réunionnaise n'est pas responsable de cela.

