Deux années se sont écoulées de cette crise sanitaire. Et depuis, ce virus mutant continue encore de rythmer nos vies et la vie de nos hôpitaux avec des conséquences pour le personnel hospitalier que nul ne peut se douter. Preuve à l'appui la forte tension hospitalière encore actuellement, impactant la qualité de vie au travail ! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pourtant, les moyens de lutte contre le virus Covid 19, le variant Delta, à ce jour Omicron… se multiplient pour protéger la population. Des " outils " sont mis en œuvre, pour nous permettre de vivre avec. Gestes barrières, masques, couvre-feu, confinements, télétravail, jauge, vaccination, tests (PCR et antigénique), rappel vaccinal, pass sanitaire demain le passe vaccinal voire super pass vaccinal... Pour autant, si ces outils ne sont jusqu'ici parvenus à éradiquer ces divers variants. Ils nous ont largement protégés de toutes les formes sévères.

Aujourd'hui encore, la situation est entrain de se saturer et de se dégrader dans les hôpitaux, avec un personnel de première ligne épuisé, sous tension et en souffrance. Alors que la période porte encore son lot d'incertitudes et de questions.

Cependant, l'aube de cette nouvelle année 2022, souhaitons qu'elle soit source d’espoir, d’espérance mais aussi une année de projets riche en humanité, en solidarité et de bienveillance.

Soyons constructifs, solidaires, humanismes et responsables

L’occasion de saluer, nos hospitaliers tous grades confondus, qui ont su faire preuve d’un professionnalisme remarquable, exemplaire et dévoué pour que nos hôpitaux fonctionnent bien à la Réunion (sans oublier l'hôpital psychiatrique) malgré que cette crise sanitaire perdure.

Hommage à vos engagements qui n’ont jamais autant mérité cette dénomination "humanisme hospitaliers", et de se nourrir d’espoir que demain nous sortirons du tunnel.

Tout le monde a envi de croire, qu’après deux ans de crise, l’année 2022 sera un peu plus meilleure que l'année précédente.

Raison d'adresser à l'ensemble de la communauté hospitalière une belle année 2022. Que 2022 soit aussi une année de solidarité, de créativité et d’optimisme. Soyons constructifs et pragmatiques pour une année nourrie par des projets d’investissements essentiels où le personnel soit acteur, distillaient encore le Président du conseil de surveillance de l’EPSMR M. Gérald Incana et le Directeur général du CHOR et EPSMR M. Laurent Bien, lors de la cérémonie des voeux de 2020.

Alors, soyons tous acteurs de notre santé et de notre hôpital général et psychiatrie afin que cette crise n’impacte à jamais notre " vivre ensemble en milieu hospitalier et à la Réunion ".

Bon’ érèz ané 2022 zot tout’ et in tacon mersi po tout' sèt zot i fé po nou !

Jean Claude Comorassamy