Au commencement, le port du masque n'était pas nécessaire. La main sur le coeur, le gouvernement nous disait que le risque d'importation de cas était pratiquement nul et la propagation du coronavirus étaient très faibles. Que les masques chirurgicaux étaient utiles uniquement lorsqu'on était contaminé, pour éviter de contaminer les autres. Que le masque chirurgical, n'offrait aucune protection, qu'il ne protégeait de rien. Donc totalement inutile pour les non-contaminés.

Mais par la suite, vous encouragez les Français à porter un masque chirurgical ou artisanal et Vous le rendez obligatoire à partir du 1er août 2020 dans tous les lieux publics clos, les commerces ou les administrations. Jusqu’à l’étendre à tous les lieux. VERITABLE CONTRADICTION ! Mais,la vérité c’est que vous avez fait le choix du mensonge pour masquer votre déficit.

Pour continuer, Emmanuel Macron dans son allocution le 29 avril 2021 avait promis, que le pass sanitaire ne Serait jamais un droit d'accès qui différencie les Français. Il avait également promis qu’il ne saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de vie de tous les jours, Comme les restaurants, théâtres, cinémas…ect.

Mais, sans grande surprise, depuis juin 2021, le pass sanitaire conditionne l’accès à beaucoup d’établissements recevant du public, avant d’être étendu, à la plupart des lieux. VOUS PATOGEZ DANS LES CONTRADICTIONS !

Et puis, vous nous aviez dit que les enfants étaient peu à risque et peu actifs dans la chaîne de transmission du coronavirus, CONTRADICTION TOUJOURS!

Car aujourd’hui, vous voulez vacciner les enfants. Lors de son allocution du mardi 24 novembre 2020, Macron voulait être clair dit-il, je cite : " je ne rendrais pas la vaccination obligatoire ". Puis le 12 juillet 2021, Emmanuel Macron annonça la fin des tests gratuits et l'extension du pass sanitaire. Pour aujourd’hui, proposer de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. QUE DE CONTRADICTION EN CONTRADITION !

AUSSI, lors de sa première allocution en mars 2020, Emmanuel Macron avait insisté que l'urgence était de freiner l'épidémie afin de protéger nos hôpitaux. A cela, nous vous avons proposé :

- d’augmenter les moyens financiers et humains des hôpitaux, d’ouvrir des lits et de cesser les fermetures d’établissements.

SOURDE OREILLE.

- de procéder à la gratuité des masques et des tests au moment où le pouvoir d’achat des français dégringolait.

TOUJOURS LA SOURDE OREILLE.

- D‘installer des purificateurs d’air dans les salles de classe,

LA AUSSI LA SOURDE OREILLE.

- pour protéger nos territoires d’Outre-Mer, on vous avait demandé un test négatif au départ dans un sens comme dans l’autre.

C’ETAIT LA SOURDE OREILLE puis accepté tardivement.

Autre aspect, Lors de la commission des lois, concernant l’état d’urgence sanitaire, je vous avais questionné sur les différences de traitement entre l’outre-mer et l’hexagone.

A cela, vous m’aviez répondu que nous disposions de capacités hospitalières restreintes. Quel aveu de l’abandon des OM monsieur le ministre, Pourtant à maintes reprises on vous a alerté sur les moyens notamment à travers une révision du coefficient géographique, mais en vain.

Ma présidente Mathilde Panot pour sa part attirait votre attention sur :

- ces 4 milliards d’euros retirés,

- les 17 900 lits fermés,

- les 14 milliards d’euros d’économie fait sur le dos de la sécurité sociale.

Qu’attendez-vous pour un rattrapage du service public en Outre-Mer et l’arrêt de la dégradation de l’hôpital publique partout en France. Elle vous a également rappelé que l’OMS se présente

- Contre l’obligation vaccinale,

- Qu’elle alerte sur la prolongation de la pandémie dû aux rappels sans discernement,

- Que le conseil scientifique s’interroge sur l’efficacité du pass sanitaire,

- Que la CNIL et la défenseure des droits demandent des garanties en termes de libertés publiques.

Devant autant d’alertes et de recommandations

Pourquoi persistez-vous ? Quels sont vos véritables objectifs ? Nous l’avons dit à maintes reprises, OUI ! à la vaccination, mais non forcé. Oui ! à la vaccination, mais pas comme la seule alternative, la seule solution. Et nous disons, NON ! au pass vaccinal sur le principe de l’invio-labilité relative au respect du corps humain. Votre texte n’est pas sanitaire, il est liberticide. C’est pour cela, qu’en l’état actuel nous voterons contre.