Nous saluons la belle victoire des salariés de l'entreprise Newrest Inflight, qui était en grève depuis le 21 décembre dernier. En effet, après n'avoir obtenu aucune augmentation depuis 9 ans et s'être vu refuser une prime de Noël lors des négociations annuelles obligatoires de 2020, leur détermination, leur persévérance et leur solidarité ont payé. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Face au mépris du pouvoir, ils ont su résister et faire respecter leurs droits.

Résultat, ils ont obtenu gain de cause : augmentation de salaire de 3% et un 13e mois, versé en 3 fois (35% en janvier, 15% en juin et 50% en décembre) et une prime.

Seuls ceux qui résistent gagnent. La justice sociale l’a emporté sur le capitalisme sauvage, pur et dur.

Que cette persévérance, ce sacrifice en pleine période des fêtes soit un exemple pour les opprimés.



Pour REZISTAN’S EGALITE-974,

Jean Hugues RATENON