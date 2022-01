Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Testée positive à la Covid-19, je n'ai pu prendre comme prévu l'avion lundi dernier pour assister à Paris aux discussions sur le projet de loi relatif à l'instauration d'un " passe vaccinal " en lieu et place du passe sanitaire. Je reste toutefois très attentive aux débats houleux à l'Assemblée Nationale, et je prends acte de l'amendement de compromis voté hier soir qui maintient le passe sanitaire (et non vaccinal) à 16 ans (au lieu de 12 ans) pour les sorties scolaires, activités périscolaires et extrascolaires, ce qui est une bonne chose pour les enfants et adolescents.

