Le Président de la République doit être le président de tous les français et non des seuls vaccinés ! Il est inadmissible et pas digne de sa fonction que le Président tienne des propos aussi injurieux visant une partie de la population. Nous les avons dénoncés car ils sont choquants. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Mais nous devons nous interroger sur les raisons de tels propos ? Car enfin il n'est pas habituel qu'un président s’exprime de cette manière.

Que le Président veuille manifester son inquiétude par rapport aux personnes non vaccinées qui occupent la majorité des lits de réanimation en perturbant le fonctionnement normal de l'hôpital, nous pouvons le comprendre. Cela peut se faire sans injurier les français.

En réalité, ces propos sont sciemment tenus pour manipuler les esprits dans le cadre d’un piège machiavélique qui consisterait à faire croire que la France serait fracturée en deux blocs qui s’opposent. Ceux qui ne sont pas encore vaccinés et qui ne mériteraient que du mépris. Ces citoyens de seconde zone, dont une grande partie serait des ultramarins.



D'autre part, tous les autres citoyens exemplaires qui se seraient faits vaccinés et dont le Président se présenterait comme leur chef naturel.



Les propos malveillants du Président ne sont donc pas empreints d'un souci sanitaire mais relèvent plutôt d'un exercice de basse politique politicienne. En ajoutant à la crise sanitaire, une crise sociale avec des mouvements de plus en plus radicalisés, le Président espère tout simplement redonner un nouveau souffle aux extrémistes de tous bords qu'il prétend combattre.

Il ne s’agit pas d’une erreur de communication mais bien au contraire d’une stratégie pour hystériser le débat afin de marginaliser les positions des autres partis politiques de Gouvernement.



Ne tombons pas dans ce piège, chez les Républicains où nous sommes naturellement favorables à la vaccination qui est le seul moyen pour lutter contre l'épidémie qui sature les hôpitaux.



Nous demandons aux personnes qui ne sont pas encore vaccinées de le faire le plus rapidement possible et de ne pas se laisser "emmerder" par des propos dont ils ne sont que les boucs émissaires.

Dans ces temps difficiles, nous attendons d’un Président ou d'une Présidente de la République qu’il ou elle rassure, qu’il ou elle protège et non qu’il ou elle divise nos compatriotes par des coups politiques.