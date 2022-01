Ce mardi encore, sur une radio locale privée très écoutée, un parent au téléphone, en direct raconte ses difficultés, sa souffrance, ses peines après avoir subi la douleur de la perte d'un être cher. (Photo d'illustration AFP)

D’ajouter le chemin croix pour se procurer le certificat de décès, obligatoire avant la toilette et la préparation du défunt avant le départ à la salle mortuaire.

Dans ce contexte douloureux toujours en direct, la dame gorge nouée au bord des larmes, supplie à l’antenne pour que le médecin traitant ou un médecin de la ville vienne à son secours, pour constater le décès de son oncle survenu à deux heures du matin, ben oui à deux heures du matin.

Malgré plusieurs appels lancés à la radio durant toute la matinée, ce n’est qu’à 14 h, raconte l’intervenante que le médecin a enfin décidé de lui donner le certificat de décès tant attendu.

Un calvaire insupportable devenu un vrai supplice pour la famille endeuillée mais aussi pour les auditrices et auditeurs. Et, ce cas n’est rare, à plusieurs occasions ces mêmes détresses sont entendues des ondes de cette radio.

Pourtant, le problème de l’obtention d’un certificat décès après qu’un membre de la famille ou voisin décédé à son domicile ne date pas d’hier. A présent, il est devenu une vraie problématique, une défaillance récurrente, triste, pénible et douloureuse à la Réunion. Quelles solutions ?

Table ronde : État, Département, Région, Association des maires, Fédération des médecins, Parlementaires…

Est-il normal que les familles touchées déjà par la douleur d’une perte d’un être cher, doivent attendre autant d’heures pour se voir délivrer ce précieux sésame de fin de vie en raison de l’indisponibilité du médecin ?

Mais, ne peux-ton déléguer aux infirmières et aux infirmiers à travers un projet de loi cet acte médical ou d’une obligation d’astreinte médicale par commune et aussi de revaloriser cet acte, pour qu’il devienne plus attractif pour les médecins ?

Pour faire face à ces difficultés, une table ronde est souhaitable entre les services de l’État, le département, la région, le président de l’association des maires, la fédération des médecins, les parlementaires…etc pour que des mesures soient prises pour remédier à cette situation.

Une attente forte de la population dans le contexte douloureux d’un décès, car le pire serait l'absence d'une réponse.

Jean Claude Comorassamy