À quatre mois de l'élection présidentielle, le rassemblement des forces de l'écologie, de la justice sociale et de la démocratie est une nécessité absolue. Du 27 au 30 janvier, un large vote populaire désignera quelle est la personnalité la plus apte à rassembler autour d'elle pour la présidentielle. Nous soutiendrons la personne victorieuse, qu'elle ait décidé ou non de soutenir la dynamique de la Primaire Populaire, à condition qu'elle s'engage à promouvoir le socle commun et à oeuvrer au rassemblement. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

“Nous sommes déjà près de 200 réunionnaises et réunionnais inscrit.e.s et plus de 110 000 en France...” Christophe Estève, coordinateur du groupe local 974 de la Primaire Populaire, le 10 janvier 2022.

“Ce vote peut changer la présidentielle si nous sommes des centaines de milliers à voter.” Samuel Grzybowski, porte-parole de la Primaire Populaire

Les inscriptions pour participer au vote de la Primaire Populaire sont ouvertes au grand public jusqu’au 23 janvier sur une plateforme sécurisée de la société Neovote, qui avait également été choisie par les écologistes et les républicains. Ce vote est gratuit et ouvert à tous les citoyens et citoyennes qui adhèrent à l‘esprit du Socle Commun de la Primaire Populaire, et ce à partir de 16 ans. Pour s’inscrire, il suffit de se rendre sur le site https://primairepopulaire.fr .

Le 15 janvier, la liste définitive des personnalités qui seront présentées au vote sera dévoilée à l’occasion d’une conférence de presse.

Celles-ci devront répondre à au moins deux critères : avoir été plébiscitées dans le cadre de la Primaire Populaire et être candidates à l'élection présidentielle au 15 janvier. Partout en France, des évènements seront organisés pour inviter un maximum de citoyennes et citoyens à s'inscrire au vote.

A la Réunion, c’est au marché que Saint Paul que les bénévoles se réuniront.

“Le vote de la Primaire Populaire est aujourd’hui le moyen de faire émerger une équipe gagnante propulsée dans la campagne par une force de mobilisation citoyenne inédite. Le rassemblement des forces de la gauche et de l’écologie est d'ores et déjà une réalité pour de plus en plus de militants et de citoyens. Cette investiture populaire permettra d’en faire de même avec les candidates et les candidats.” Mathilde Imer, porte-parole de la Primaire Populaire

Du 27 au 30 janvier 2022, les personnes inscrites au vote de la Primaire Populaire désigneront la candidature à la présidentielle qu’elles estiment la plus crédible pour rassembler autour d’elle et faire gagner une gauche écologique et sociale en 2022.

Groupe local de la Réunion de la Primaire Populaire