A l'approche des élections législatives, nous avons décidé de créer un collectif panonnais des gens conscients, dans la même ligne de pensée que le collectif de gens conscients de Saint-Benoît. Nous avons effectivement appris en décembre dernier la création de ce collectif purement bénédictin, soutien à la candidature de Jean-Hugues RATENON pour cette élection. (Photo DR)

C’est un mouvement populaire qui a pris une telle ampleur à Saint-Benoit, que nous aussi avons décidé à Bras-Panon, de montrer notre soutien.

Nous sommes effectivement conscients d’avoir un député présent pour nous, alors nous souhaitons lui montrer notre reconnaissance aujourd’hui à travers ces signatures.

Jean-Hugues RATENON prend sa fonction de député à coeur et a su prouver au cours de ces 5 années de mandature son profond attachement à la justice et aux causes qui doivent être débattues sur la circonscription et plus généralement sur l’ensemble de notre île. Très à l’écoute des besoins de la population, personne n’est oublié dans ses combats. C’est aussi et surtout un député qui nous rend des comptes, via la presse et les réseaux sociaux. Les Réunionnais ont plus que jamais besoin de cette transparence des travaux menés à l’Assemblée.

C’est le député le plus actif de la Réunion. D’ailleurs, lorsque l’on parle de député, le premier nom qui vient à l’esprit, c’est RATENON.

A ce jour, ce sont 3564 amendements proposés, des interventions en commissions, dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale avec des thématiques diverses notamment la sécurité, pauvreté, l’agriculture ou encore la gestion de la crise sanitaire à la Réunion et en Outre-mer.

Depuis 15 jours, nous sillonnons à notre tour les rues de la commune afin de connaître l’avis des panonnais sur sa mandature. Les retours que nous avons sont très positifs !

L’adhésion se fait naturellement. Il se dégage un sentiment de fierté de l’avoir comme député. C’est le panonnais qui nous ressemble. Il faut dire que Jean Hugues RATENON est un député investi, toujours prêt à travailler AVEC et POUR les Réunionnais.

Aujourd’hui, notre collectif panonnais compte une vingtaine de membres actifs et nous avons pour l’instant récolté environ 515 signatures d’adhésion de personnes de tout horizon. Nous avons un électorat à Bras-Panon et nous sommes nombreux à vouloir le soutenir, l’accompagner et l’encourager à se représenter pour les prochaines législatives pour qu’il continue à oeuvrer pour nous.

Jean-Hugues RATENON est un panonnais, qui aime sa ville et ses habitants et nous devons et voulons lui montrer qu’il peut compter sur nous.

Nous encourageons les autres communes de la circonscription à faire de même pour faire résonner notre volonté de le faire réélire.

Son combat doit continuer.

Le collectif panonnais des gens conscients

Flavie ANNETTE

Jean-marc JOSEPHINE

Anna BLARD

Michel ROBERT

Michella ALAVIN

Jean-Michel DUFOUR

Corine JAVARY

Narcisse PITOU

Marie-Annick ALAVIN