Monsieur le Ministre, avec de nombreux parlementaires, nous avons alerté le Gouvernement à plusieurs reprises ces derniers mois. par courriers ou en séance publique sur l'impact de la hausse du coût du fret sur le pouvoir d'achat des Réunionnaises et des Réunionnais.

Comme vous le savez, la crise sanitaire a ajouté de la dérégulation à un marché mondial du fret déjà éprouvé. Ainsi, les entreprises réunionnaises importatrices ont subi une importante et nouvelle hausse des coûts ces derniers jours alors même qu'une forte augmentation des coûts du fret avait déjà été constatée en octobre dernier.

En un an et demi, le coût de transport d'un container entre l'Hexagone et La Réunion a doublé et celui provenant de la Chine a plus que quadruplé passant de 2 500 à 12 000 euros ce mois-ci.

Monsieur le ministre, la situation devient intenable tant pour les entreprises concernées que pour les consommateurs qui seront inipactés dans les prochains jours par la répercussion de cette nouvelle flambée.

Aussi, je vous saurais gré de bien étudier des solutions rapides permettant de réduire l'impact de ces hausses liées à la reprise du marché mondial à l'image de l'amendement que j'avais déposé à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2022 prévoyant le doublement des aides au fret pour un montant de 8 millions d'euros pour les Outre-mer et qui a malheureusement été rejeté.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.