Les députés Corinne Vignon et Philippe Naillet ont publié leur rapport d'information sur l'impact du covid 19 sur l'événementiel, un secteur méconnu et très sinistré qui emploie près de 455 000 personnes directes et indirectes dans différentes filières. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

Il s’agit autant des organisateurs de foires et salons professionnels ou publics que des événements privés d’entreprises ou les mariages dont les traiteurs et les “extras”, les fabricants et installateurs de stand, les photographes, les agents de sécurité, (...) sont dépendants.

Pour mener à bien ce travail, près d’une cinquantaine d’entreprises, syndicats, organisations, acteurs publics et experts, ainsi que le ministre délégué chargé des PME ont été auditionnés. Cela a permis de réaliser que le secteur très divers avait subi de plein fouet la crise alors qu’il est un important pour l’économie et l’image de la France et de nos territoires à l’international et un vecteur de convivialité publique

ou privée.

Face à ce constat, ils ont formulé 16 propositions afin que le secteur événementiel rebondisse rapidement notamment par la mise en place d’un soutien spécifique de l’État comme ce fut le cas dans certains pays européens et qu’une hypothétique future crise le rende moins vulnérable.



Le rapport et ses préconisations sont à retrouver en ligne https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-eco/l15b4915_rapport-information.pdf