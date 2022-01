Alors que les élus ultramarins sont conviés ce jeudi 27 janvier 2022 à une réunion en visioconférence avec Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu et Olivier Véran, le député Jean-Luc Poudroux a indiqué qu'il ne participera pas à la réunion. "Je n'ai pas ma 3e dose et j'ai de ce fait un schéma vaccinal incomplet. Je considère que le Président de la République m'emmerde et donc, partant de la logique du Président Macron, je ne peux pas me rendre à la convocation d'une personne qui m'emmerde" déclare-t-il dans un communiqué transmis à la presse. Nous publions sa tribune complète ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le Président de la République a convoqué ce jeudi 27 janvier 2022 les élus des Outre-mer pour une SEANCE DE RATTRAPAGE ? Pendant 5 ans, Emmanuel Macron ne s'est pas du tout intéressé aux Outre-mer. Son Gouvernement n'a fait que gérer les affaires courantes, mais aucune loi, aucune politique, aucune réforme digne de ce nom pour dynamiser et responsabiliser les Outre-mer. Cette convocation, c'est un aveu d'ECHEC de sa part !

Loi 4 D (différenciation, décentralisation, déconcentration et décomplexification) : un désastre ; Loi constitutionnelle pour permettre la différenciation territoriale : jamais vraiment engagée ; Gestion de la crise sanitaire dans les Outre-mer : méthode arrogante et clivante du Gouvernement qui vire à l'affrontement notamment aux Antilles. J'en passe et des meilleurs comme les déclarations de l'ancienne directrice de cabinet de Monsieur le Préfet qui disait que les hôpitaux à La Réunion n'appartiennent pas aux Réunionnais... Beaucoup de maladresses et d'actes manqués !

Je n'oublie pas non plus que le Président Macron a dit haut et fort qu'il emmerde toute une partie des Françaises et des Français qui ne sont pas vaccinés ou qui sont anti-vaccin. Moi-même je n'ai pas ma 3e dose et j'ai de ce fait un schéma vaccinal incomplet. Je considère que le Président de la République m'emmerde et donc, partant de la logique du Président Macron, je ne peux pas me rendre à la convocation d'une personne qui m'emmerde ! Je ne suis pas masochiste.

Monsieur Emmanuel Macron qui est à l'origine, rappelons-le, un haut fonctionnaire de la République, a une détestation et du mépris pour les élus sauf lui-même ! Pire, le Président Macron a affirmé que les personnes non-vaccinées ne devraient plus être considérées comme citoyens français. J'attends que Emmanuel Macron me retire ma citoyenneté française parce que je n'ai pas mon pass vaccinal !



En tant que député de La Réunion, j'ai pu constater par moi-même que le Président Macron et les membres de son Gouvernement sont constamment fermés à toute proposition ou amendement qui viendrait de l'opposition. Je ne comprends pas qu'en 2022, sur des sujets qui concernent l'intérêt des Français, l'intérêt des Réunionnais comme par exemple la volonté de nombreux élus locaux à faire de l'avis de la CDPENAF un avis simple comme partout en France métropolitaine le refus partisan du Gouvernement. Et Macron ose faire croire que c'est ringard et dépassé d'être dans un parti politique. Mais il fait pareil, en pire !

Le Président Macron refuse systématiquement tous les amendements présentés par les groupes parlementaires qui ne sont pas de son bord politique. En réalité, le Président Macron est pour un régime avec un parti politique unique, le sien ! Il bloque de manière détournée et abusive la démocratie. Je crois que pour le Président Macron même les députés LREM sont bien peu de choses qu'ils acceptent d'être aux ordres ou pas.

Après, on s'étonne que l'Assemblée nationale est devenue la chambre d'enregistrement de la volonté d'un seul homme. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre République. Nos institutions ont besoin d'un bon coup de peigne ! Les citoyens d'aujourd'hui ne sont pas des béni oui-oui ! Et moi non plus !

Jean-Luc POUDROUX

Député de La Réunion