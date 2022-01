Réuni.e.s ce mercredi 19 janvier, les militant.e.s réunionnais.es de Place publique, le mouvement fondé par Raphaël Glucksmann et Jo Spiegel, ont décidé, à l'unanimité, de s'engager aux côtés de la liste La voix du citoyen. (Photo DR)

Ils ont félicité Isaline Tronc et Anthony Taochy, membres de l'équipe de Mathieu Hoarau, pour le beau travail démocratique accompli afin que cette élection soit reconduite. Nous soulignons que leur volonté de fédérer les forces citoyennes et écologistes est preuve d'une grande clairvoyance face à la montée des inégalités. Cette union est indispensable face aux ravages écologiques, et autres, du maire sortant et face à la menace d’une droite radicale qui a accentué les injustices. Le moment est venu où toutes les forces vives du changement, de l’écologie et de la démocratie se réunissent pour les habitantes et les habitants de l'Étang Salé.

C'est en oeuvrant unies pour lutter contre la précarité, pour donner toute la place au citoyennes et aux citoyens désireux.euses de s'investir dans la vie publique de leur commune et tout ceci dans un souci permanent de respect de notre environnement commun qu'elles vont redonner espoir à toute un population trop longtemps laissée sur le côté. Face aux urgences, sociales, écologiques et démocratiques, Place publique continuera à œuvrer pour que se rassemblent ceux qui se ressemblent.

Jean-Eudes Dallou Référent de Place Publique Réunion