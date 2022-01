Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 57 minutes

Le Bureau du SAFPTR déplore et dénonce les agressions perpétrées récemment à Saint Benoît et témoigne sa solidarité aux victimes. Cependant, le syndicat dénonce les propos xénophobes du maire de Saint Benoît, M. Patrice Selly, qui a pointé du doigt les communautés mahoraises et comoriennes, de manière simpliste et accusatoire. Parmi les solutions proposées par le maire de Saint Benoît figurent essentiellement des mesures répressives, sans jamais évoquer les raisons structurelles qui nécessitent des réponses globales et inclusives. Le danger serait de réduire ces phénomènes à la faute d'une seule communauté alors que les raisons sont multiples et géopolitiques. (Photo d'illustration Patrice Selly rb/www.ipreunion.com)

