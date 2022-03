Lors du conseil municipal du 03 mars 2022 les élus de Saint-Pierre ont voté à l'unanimité (sauf Pascal Basse) pour l'affaire 15/20 sur "la création, le classement et l'ouverture de la voie nouvelle de Casabona et du giratoire existant". Il s'agit de cette fameuse route dont la finalité réelle est la desserte du nouveau centre commercial de Casabona et pour laquelle notre Maire BUCHERON avait fait massacrer un soir en " missouk " " les pié bwa " se trouvant sur son passage. (Photo d'illustration DR)

Pourtant lors ce même conseil municipal, ces mêmes élus ont également voté en faveur de la révision du Plan Local d'Urbanisme (affaire 15/29) relative "aux orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD)" dans lequel il est écrit :



" La place du végétal en ville, mais également dans toutes les opérations d’aménagement, doit être préservée, notamment pour limiter les îlots de chaleur et rendre les espaces publics attractifs. "



Nos élus Saint-Pierrois sont-ils sérieux ?



Ils détruisent le dernier poumon vert de Saint-Pierre à Casabona et après ils nous disent que l’objectif de l’aménagement de notre ville est de préserver les espaces urbains végétalisés.



Je me demande si les conseillers municipaux Saint-Pierrois lisent à minima les affaires pour lesquelles ils votent ? HYPOCRISIE, MENSONGE ou INCOMPETENCE ?



Face à ces 2 décisions contradictoires dont fait preuve le Maire de Saint-Pierre et son conseil municipal le même jour, aujourd’hui notre mouvement d’opposition Saint-Pierre + Verte marchera pour le climat et pour dénoncer le massacre des " pié bwa " de Casabona !



Emmanuel DOULOUMA

Leader du mouvement d’opposition

Saint-Pierre + Verte

La Réunion + Verte