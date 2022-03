Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 30 minutes

C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris le décès d'Alain Krivine ce jour. Figure historique de la gauche radicale et révolutionnaire, fervent défenseur des ouvriers et compagnon de toutes les luttes syndicales, Alain Krivine a toujours été à l'avant - garde des grands combats en faveur de l'émancipation de ses concitoyens et de la justice sociale pour tous. (Photo AFP)

