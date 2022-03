Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 58 minutes

A l'heure où les regards du monde se tournent à juste titre vers l'Ukraine et les souffrances infligées à son peuple, et alors que selon les résultats des sondages la préoccupation majeure des uns (Français) c'est le pouvoir d'achat quand pour les autres (Ukrainiens) c'est le pouvoir de vivre, notre solidarité doit continuer à s'exprimer pour les grandes causes comme pour la misère du quotidien.

