Entre le 4 et le 17 mai prochain, les chefs d'entreprises réunionnais sont appelés à élire leurs représentants à la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) pour un nouveau mandat d'un peu moins de cinq ans. (Photo DR)

De nombreux chefs d’entreprises et plusieurs organisations professionnelles ont choisi de se mobiliser pour une vraie gouvernance partagée à la CCI Réunion. Ces acteurs qui partagent la volonté d’agir en proximité au bénéfice de notre territoire et de nos entreprises ont confié à Pascal PLANTE la responsabilité de conduire cette liste commune qui a été déposée ce jour en Préfecture.



- Une CCI reposant sur deux jambes -



Les 40 candidats de cette liste " Ensemble pour nos entreprises " s’engagent à faire de la CCI le " Parlement des entreprises " pour peser sur les politiques publiques s’appliquant aux entreprises. Ils souhaitent aussi faire de la CCI, une " Maison des Entrepreneurs " du commerce mais aussi des services et de l’industrie pour rendre la vie des entrepreneurs plus simple au quotidien.



Les candidats s’engagent à ce que " Ensemble, nous mobilisions les énergies et les compétences pour faire gagner La Réunion. Unis, nous pèserons mieux dans un dialogue constructif avec les collectivités locales, l’Etat et l’Europe. Réunis, nous ferons entendre la voix des entrepreneurs nourrie par nos valeurs de liberté, de respect, d’inclusion, au bénéfice de tous et au service du territoire ".

Nous vous donnons rendez-vous entre le 4 et le 17 mai prochain, sur www.jevote.cci.fr pour contribuer à redynamiser notre territoire et défendre les intérêts des entrepreneurs réunionnais pendant les prochaines années.



Pascal PLANTE

Liste " Ensemble pour nos entreprises "

Le 5 avril 2022