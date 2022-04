Publié le Mercredi 06 Avril à 15H02 / Actualisé le Mercredi 06 Avril à 15H01

Monsieur le Président, permettez que nous puissions répondre à votre lettre adressée aux Réunionnais en mars 2022 dans le cadre de la campagne présidentielle. Nous sommes tous confrontés à un nouveau régime climatique dont nous sommes nous les humains seuls responsables. Cette réalité scientifique est incontestable et ses conséquences démontrées. C'est donc un véritable tsunami sociétal qu'il n'est plus possible d'ignorer et que la Réunion va devoir affronter. (Photo d'illustration AFP)

