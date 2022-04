Publié il y a 20 heures / Actualisé il y a 20 heures

Mesdames et messieurs les responsables politiques nationaux et locaux, Notre association se questionne sur la signature du pacte linguistique entre les élus locaux et nationaux permettant d'aboutir à la création d'un Office public de la langue réunionnaise. En effet, au vu des annonces des différentes représentantes et des représentants lors de ces seconds États-Généraux en octobre 2021 et après y avoir participé, nos membres s'attendaient à l'annonce de la signature d'un pacte linguistique, validé au préalable par les collectivités locales et le ministère de la Culture.

