"C'est compliqué d'aller voter, une voix de plus ou de moins - qu'est ce que cela va changer au scrutin ?, les promesses ne sont jamais tenues, tous les mêmes - tous pourris !, la politique n'a aucun effet sur mon quotidien..." A 3 jours du 1er tour des élections présidentielles, la Jeune Chambre Economique (JCE) lance un appel à tous les jeunes réunionnais, à exprimer leurs voix les 10 et 24 avril prochains.

L’abstention augmente tendanciellement depuis les années 1980 particulièrement chez les jeunes. L’INSEE rappelle dans ses analyses, que les départements et régions d’outre-mer notamment La Réunion restent les régions au sein desquelles les taux d’abstention sont les plus forts au niveau national. L’abstention systématique est surtout répandue chez les jeunes électeurs (18-35 ans), qui semblent les moins insérés socialement. Désintérêt, la flemme, le dégoût, un choix de comportement électoral, des difficultés à participer aux élections, autant de raisons dont se prévalent les jeunes pour éviter les urnes…

En s’abstenant de voter, les jeunes citoyens renoncent à leur faculté de participer à la vie publique. L’abstention affaiblit la représentativité des personnes élues, donc

la légitimité politique.

C’est pour toutes ces raisons explicitées ci-dessus, que la Jeune Chambre Economique (JCE) de Saint-Denis de La Réunion, mouvement apartisan, lance un appel à la participation des jeunes aux prochains scrutins des présidentielles à La Réunion.

Alors que la démocratie recule dans de nombreux pays dans le monde, la jeunesse réunionnaise est appelée aux urnes pour les présidentielles 2022.

Pourquoi le vote des jeunes réunionnais est déterminant ?

- Le vote est le premier mode d’action, pour exercer sa citoyenneté.

- Le vote est l’opportunité de choisir un projet de société qui correspond à nos attentes

- Le vote est un devoir, la possibilité d’influencer les décisions politiques futures qui affecteront directement ou indirectement l’avenir des citoyens

- Le vote, c’est choisir son représentant pour La Réunion, pour La France

Saméry Techer, président de la JCE rappelle l’importance de l’expression démocratique par le vote, qui est la condition de notre destin collectif, et d’un avenir apaisé pour tous, car la démocratie est notre bien le plus précieux : " Familles, amis, connaissances, matantes, tontons, taties, cousins, cousines, avec vos proches : rendez vous aux urnes pour participer collectivement au destin de La France et de La Réunion et surtout pour rappeler notre " ancrage " dans l’Europe ! Chaque suffrage compte, chaque vote est important pour notre avenir, choisissez la voie de l’action, et ensemble allons vers une réconciliation avec les urnes afin de réinventer une démocratie viable et durable. Je compte sur vous ! ".