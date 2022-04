Le résultat de l'élection présidentielle du 10 avril 2022 vient de marquer l'histoire de la Réunion. Pour la première fois, l'abstention concerne presque la moitié des électeurs (46%). Pour la première fois, les extrêmes dépassent la majorité des suffrages (65%). Pour la première fois, les partis traditionnels ont été balayés. Au total, les abstentionnistes, d'extrême gauche comme d'extrême droite, représentent plus de 500 000 Réunionnais et 80% des électeurs.

Cela veut dire beaucoup. Le premier grand message est celui de l’abstention : plus de 310 000 Réunionnais ont choisi le silence parce qu’ils ne se reconnaissent pas dans le système actuel. La désillusion a atteint son maximum. Le second grand message est celui de la colère des votants : 225 000 Réunionnais ont exprimé leur ras-le-bol. Ils veulent renverser le système, quitte à choisir la radicalité.

Le signal que nous, Réunionnais, lançons à la France est clair : nous voulons leur dire STOP ! Stop aux inégalités, à la pauvreté, au chômage qui caractérisent notre île. Stop à l’illettrisme, aux violences familiales, à l’alcoolisme, au diabète, aux embouteillages, au mal-logement qui nous distinguent tristement de la Métropole. Stop à la corruption, au " macrotage ", aux ententes, aux connivences, aux collusions qui profitent de la peur et de la faiblesse des individus.

La France n’a pas suivi la même logique. Dans sa grande majorité, elle a voté. Dans sa grande majorité, elle hésite entre Emmanuel Macron, candidat hors du système des partis, mais dont le hold-up de 2017 n’a pas donné toute satisfaction ; et Marine Le Pen, candidate de l’extrême droite, qui, pour sa troisième candidature, a " dédiabolisé " son programme pour le rendre acceptable, voire alléchant.

La tentation est donc grande, tant pour les abstentionnistes que pour les mélanchonistes réunionnais, de ne pas aller voter ou de soutenir l’autre extrême. Je comprends leur désintérêt ou leur colère. Pour autant, le 24 avril prochain, notre devoir n’est pas seulement d’élire un Président. Il consiste à exprimer nos valeurs, à choisir notre modèle de société et à écrire une page de notre pays, qui se trouve à un carrefour historique. L’enjeu de ces élections est le suivant :

allons-nous laisser notre colère et notre déception offrir le pouvoir, pour la première fois de notre Histoire, à un représentant de l’extrême droite ? Allons-nous contribuer, nous, Réunionnais, à un tel virage ?

Certains seront tentés de voter Marine Le Pen. Son discours, après un toilettage fort bien calculé, affirme défendre le pouvoir d’achat. Il paraît plus social et plus juste. Malheureusement, c’est l’arbre qui cache la forêt. Ses réformes provoqueront les changements suivants :

1. La mise en place d’un État policier et la légitimation de la violence des forces de l’ordre. Souvenez-vous de Steve, cet adolescent qui a perdu un oeil au Port en 2014 à cause d’une balle en caoutchouc. Avec Le Pen, le policier qui a tiré serait en légitime défense. Est-ce cela dont nous voulons ?

2. Le recours généralisé à la prison ferme. Outre le coût pharaonique pour construire des centres de détention supplémentaires, cette mesure favorise le crime, la récidive et la désinsertion. Les États-Unis, qui ont adopté cette politique, ne sont-ils pas parmi les pays développés les plus criminogènes ?

3. La fin de la France comme terre d’accueil et d’asile. Or, si La Réunion est devenue ce qu’elle est, c’est par l’immigration. Peut-elle renier à présent l’étranger qui coule dans ses veines ? Est-elle prête à soutenir une solidarité à double visage : celle qui accepte

des Ukrainiens plus " proches " de nous ; celle qui rejette des Afghans, des Ivoiriens ou des Bengalis, plus … " éloignés " de nous ?

4. La Préférence Nationale ou la discrimination institutionnalisée. 5 millions d’étrangers résidant en France n’auraient plus accès à l’emploi, au logement et aux droits sociaux, alors que 38% d’entre eux, disons-le, sont Européens. Il y aurait une pauvreté qu’on aide, une autre qu’on délaisse. C’est rompre avec l’égalité, fondement de nos Droits de l’Homme. Or, une île qui réclame sans cesse l’égalité avec la France peut-elle cautionner un système qui prône le contraire ?

5. Le combat contre nos frères musulmans impliquant la suppression de la liberté de conscience et de la liberté de culte, mais aussi un contrôle de la diffusion des livres et des oeuvres susceptibles de propager l’islam. Ce ne serait plus le voile qui serait interdit mais toutes les " tenues islamistes ". Notre île, modèle de diversité religieuse, terre où a été érigée la première mosquée de France, peut-elle s’aligner sur une politique qui institutionnalise la xénophobie ?

6. Une France proche de la Russie et de son système. Le Rassemblement National a été financé par cette dictature maquillée en démocratie. Ses proches ont fait de nombreux séjours dans ce pays et ses territoires récemment annexés. Marine Le Pen, elle-même, n’a jamais caché son admiration pour Poutine. Allons-nous accepter ce genre de proximité ?

7. La mise au ban de la France en Europe et dans le monde. Cette France a deux vitesses, qui légaliserait la discrimination en raison de la citoyenneté et renierait ainsi la déclaration des Droits de l’Homme de 1789, sera nécessairement honnie. Est-ce cette France de l’obscurantisme, et non plus celle des Lumières, que nous voulons ?

En tant que Réunionnais, je ne saurai accepter la France que cette candidate promeut. Je ne veux pas d’une Réunion qui devienne complice d’un régime autoritaire. Je refuse que l’on piétine les valeurs réunionnaises du vivre ensemble, la fraternité, la liberté et la tolérance. C’est pour cela que je suis fier d’être Réunionnais, Français et Européen. Et je veux croire que notre île, malgré toute la colère qu’elle a en elle, saura rejeter ce que porte l’extrême droite.

La colère et la tristesse sont des émotions légitimes, mais agir sous leur empire apporte rarement des bienfaits. La Réunion, par son expérience des injustices, est armée pour lancer un message historique à la France : elle peut refuser massivement de tomber dans le piège d’une société fondée sur la peur et le rejet de l’autre. J’appelle donc tous les électeurs à se souvenir que, ce 24 avril 2022, l’avenir de notre île dépendra de notre capacité à faire barrage à Marine Le Pen en votant pour Emmanuel Macron !

Appel républicain

Faites le bon choix en toute conscience

Eric Magamootoo